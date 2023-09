No hay fecha que no se cumpla 👏 Aquí les presentamos el trailer oficial de #WendyPerdidaPeroFamosa , gran estreno 5 de octubre en exclusiva por #ViX 🤩💅 ¿Quiénes están listos para diversión? pic.twitter.com/QVif6G1gcL

“Ustedes me vieron a ver como soy, acá me van a ver todavía más” dijo Guevara a la cámara. “Yo hasta hago el amor con esta cámara que siempre me anda siguiendo por todos lados” dice la influencer en el avance.

De acuerdo a las imágenes mostradas en el adelanto, se podrá seguir la vida de Wendy luego de coronarse campeona de La Casa de los Famosos México.

“Imagínense se van a divertir un chin***” se escucha decir a Guevara mientras es seguida pro la cámara en su fiesta de cumpleaños y reuniones con sus amigas.

También se dio a conocer que el programa tendrá una duración de 13 episodios. Los dos primeros capítulos de la serie se estrenarán en el plan premium de este streaming, seguidos por dos entregas cada jueves, de acuerdo con información proporcionada por la plataforma.

El reality show de Wendy se verá exclusivamente por VIX Premium, por lo que poder ver el programa habrá que estar suscrito a la plataforma.