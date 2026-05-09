Revelan Imágenes de ‘Inés’ el nuevo filme donde actúa Yalitza Aparicio

Se trata de una ópera prima que combina el lenguaje clásico del western con una revisión crítica del pasado, abordando temas como identidad, resistencia y colonización desde una mirada contemporánea e inclusiva.

Dirigida por David Liles y Hugo Payén, Inés se filmó durante cinco semanas en locaciones de Baja California Sur, incluyendo Los Cabos y La Paz.

Se han dado a conocer las primeras imágenes de Inés , el nuevo proyecto cinematográfico de la actriz mexicana nominada al Oscar, Yalitza Aparicio , que marca su regreso a una producción de alto perfil con una propuesta arriesgada: un western de época con enfoque queer ambientado en la California mexicana de 1911.

El elenco reúne a figuras clave del cine iberoamericano, encabezadas por Allan Urbano y Pedro Fontaine, junto a nombres de peso como Dolores Heredia y la propia Yalitza Aparicio, consolidando un ensamble que apuesta por la diversidad tanto frente como detrás de cámara. Este proyecto también marca el debut como actor de Eduardo Granja, conocido como Memelas de Orizaba, señala quien.com

La historia sigue a Carlo, un fotógrafo y espía del régimen de Porfirio Díaz, cuya misión encubierta lo lleva a documentar la creciente presencia estadounidense en territorio mexicano. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Inés, una guía local que le revela una visión distinta de la libertad en tiempos revolucionarios, atravesada por vínculos afectivos y disidencias que desafían la narrativa histórica oficial.

Uno de los elementos más potentes del proyecto es su enfoque LGBTIQ+, respaldado por asesoría de organizaciones como GLAAD y Human Rights Campaign en México, lo que garantiza una representación cuidadosa y auténtica. Esta dimensión no solo redefine el género del western, sino que también reescribe los relatos históricos desde los márgenes.

El desarrollo de Inés también cuenta con un recorrido sólido en la industria: fue seleccionada en la Incubadora de Guionistas del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y recibió el respaldo del programa Ibermedia, consolidando su perfil internacional incluso antes de su estreno.

Actualmente en etapa de postproducción, la película perfila su estrategia de festivales y distribución con miras a estrenarse en 2027. Con sus primeras imágenes ya reveladas, Inés se posiciona como una obra clave para entender hacia dónde se dirige el cine mexicano: más diverso, más político y dispuesto a reescribir su propia historia.