Revelan imágenes de Val Kilmer, creadas con IA para su película póstuma

La línea retumbó en la sala, donde los hermanos Coerte y John Voorhees, director y productor de la película, hablaron sobre el largometraje que esperan se estrene a fin de año. Kilmer murió en abril de 2025, a los 65 años, a causa de una neumonía.

“No temas a los muertos y no me temas a mi”, le dice un joven Kilmer a otro personaje en el clip, estrenado en el marco de la CinemaCon en Las Vegas.

Las primeras imágenes del regreso del fallecido Val Kilmer a la gran pantalla gracias a la inteligencia artificial fueron reveladas este miércoles en Las Vegas, donde los realizadores mostraron el trailer de As Deep as the Grave.

La producción capturó titulares el mes pasado cuando los realizadores divulgaron el proyecto. El uso de la IA en la industria del entretenimiento genera preocupación y fue neurálgico en las discusiones contractuales que paralizaron al sector en 2023, a medida que actores y guionistas vieron en el avance de la tecnología una amenaza a sus trabajos, detalla quien.com

As Deep as the Grave, que sigue a la pareja de pioneros arqueólogos Ann y Earl Morris (quien se dice contribuyó a moldear el personaje de Indiana Jones), fichó a Kilmer antes de la pandemia para interpretar a un padre católico.

Pero debido a sus problemas de salud, Kilmer, quien padecía cáncer, desistió del rol. Tras una pausa por la pandemia, los hermanos vieron en el avance de la tecnología una oportunidad para traer a Kilmer de vuelta en la piel del padre católico Fintan, quien “sufría de tuberculosis, y que, como muchos, fue al suroeste (de Estados Unidos) por el clima seco, y abrió varias misiones”, comentó Coerte.

Los Voorhees abordaron a los hijos de Kilmer, Mercedes y Jack, quienes les dieron el aval y les abrieron las puertas a su archivo de video, que sirvió de base para recrear a Kilmer en varias facetas de su vida.

En su último papel en Top Gun: Maverick (2022), donde volvió a interpretar al arrogante Iceman, frenemigo de Tom Cruise, Kilmer colaboró con una compañía que utilizó IA para reconstruir su voz, afectada por el tratamiento contra el cáncer que le aquejaba.

La versión generada por IA de Kilmer aparece una hora y 17 minutos en pantalla, explicaron los realizadores que no revelaron la extensión total de la cinta.