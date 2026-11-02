$!Revelan la lista de los peleadores en la ‘King Royale 2’, de Poncho de Nigris

Las peleas de boxeo amateur ganan popularidad por reunir a personalidades del medio artístico y las redes sociales, entre los más destacados se encuentra Ring Royale organizado por Poncho de Nigris.
Fanáticos esperan ansiosos la segunda edición de la que ya fue revelada la fecha oficial, el lugar y la lista de participantes.
La primera edición de Ring Royale logró un arrollador éxito gracias al espectáculo y enfrentar sobre el ring a celebridades con conocidas rivalidades como Alfredo Adame que le ganó a Carlos Trejo; Ronny obtuvo el triunfo frente a Yoiker; Chuy Aldama se impuso ante Alberto del Río ‘El Patrón’; Bull Terrier le ganó a Abelito; Aldo de Nigris triunfo sobre Nicola Porcella, y Marcela Mistral se llevó la pelea contra Karely Ruiz.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Ring Royale (@ringroyalefights)
Una publicación compartida por Ring Royale (@ringroyalefights)
La segunda edición ha generado gran expectativa y algunas celebridades levantaron la mano para sumarse a la lista de peleadores, misma de la que fueron revelados detalles, señala elheraldodemexico.com.mx
Este fin de semana, a través de redes sociales Poncho de Nigris dio a conocer a algunas de las celebridades e influencers que serán parte de Ring Royale.
-Maza Clan
-Oscar Burgos
-Nicola Porcella
-Oliver Moreno
-Wendy Guevara
-Marie Claire Harp
-Ernesto Chavana
-Marcela Mistral
-Masad Altamimi
-Konan Big
-Aquivaldo Mosquera, ex futbolista profesional
-Crista Montes de Oca, ‘Sargento matute’
-Pedro Osuna ‘El Mario Brox’
De acuerdo con la información revelada en redes sociales por Poncho de Nigris este fin de semana, la segunda edición de Ring Royale se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey y aún falta por confirmar algunas de las celebridades que participarán.