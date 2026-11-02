$!Revelan la lista de los peleadores en la ‘King Royale 2’, de Poncho de Nigris

Las peleas de boxeo amateur ganan popularidad por reunir a personalidades del medio artístico y las redes sociales, entre los más destacados se encuentra Ring Royale organizado por Poncho de Nigris.

Fanáticos esperan ansiosos la segunda edición de la que ya fue revelada la fecha oficial, el lugar y la lista de participantes.

La primera edición de Ring Royale logró un arrollador éxito gracias al espectáculo y enfrentar sobre el ring a celebridades con conocidas rivalidades como Alfredo Adame que le ganó a Carlos Trejo; Ronny obtuvo el triunfo frente a Yoiker; Chuy Aldama se impuso ante Alberto del Río ‘El Patrón’; Bull Terrier le ganó a Abelito; Aldo de Nigris triunfo sobre Nicola Porcella, y Marcela Mistral se llevó la pelea contra Karely Ruiz.