Tras meses de que se anunciara que Joker tendría una secuela, se dio a conocer oficialmente que ya se está grabando la película, generando aún mayor expectativa entre los fanáticos del villano de Gotham City y del actor Joaquin Phoenix, quien fue galardonado en el 2019 como Mejor Actor en los Premios Oscar.

‘’He sido, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel, a veces difícil de trabajar, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad’’, dijo Joaquin Phoenix al recoger la estatuilla.

‘’Creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cancelamos entre sí por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos mutuamente redención’’.

Fue el fotógrafo y cineasta Todd Phillips, quien por medio de sus redes sociales reveló los primeros vistazos de la secuela de Joker, donde se muestran el origen de Arthur Fleck, antes de convertirse en el rival de Batman, de acuerdo con tvn.