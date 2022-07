Avances sobre las nuevas producciones cinematográficas, estrenos y decenas de primicias emocionaron a todos los fans en el inicio de la Comic-Con, en San Diego, que concluye este 24 de julio.

La Comic-Con, el mayor foro de anuncios sobre películas, series, videojuegos y proyectos de entretenimiento futuros del mundo, donde las productoras aprovechan para mostrar lo que están preparando.

En el primer día de actividades, se mostró el primer tráiler de la película ‘Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves’, y los seguidores de este juego pudieron ver las imágenes de la nueva película de ‘Calabozos y Dragones’ y, sin duda, supera a sus predecesoras, lo cual no era muy difícil: tres películas, cada una con menor presupuesto que la anterior, que sólo son apreciadas por su tema, y no por su calidad, de acuerdo con marca.com.