Diferencias irreconciliables es la razón que JLo puso en la demanda de divorcio con el actor Ben Affleck que presentó justo el día del segundo aniversario de la boda que se celebró en Georgia.

La cantante de 55 años indicó que la fecha de separación fue el 26 de abril, pero se mantuvo en secreto hasta que presentó la demanda oficial en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

La también actriz declaró que no quería que ni ella ni Affleck recibieran manutención conyugal, según documentos judiciales obtenidos por el sitio Page Six.

Además, pidió a un juez que cambiara su nombre legal de Jennifer Lynn Affleck a Jennifer Lynn Lopez después de tomar el apellido del actor cuando se casaron en julio de 2022.

En ocasiones anteriores, la actriz habló sobre convertirse en la señora Affleck, calificando el gesto de “romántico” y “tradicional”, según quien.com.

“La gente seguirá llamándome Jennifer López, pero mi nombre legal será señora Affleck”, dijo a Vogue en noviembre de 2022.

De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz, Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck en su segundo aniversario de boda a propósito porque quería “lastimarlo”

La pareja de Hollywood se separó en abril después de casi dos años de matrimonio, pero mantuvieron su ruptura en secreto hasta que Jennifer presentó los documentos judiciales este martes confirmando que la relación había terminado.

De acuerdo con informes, la pareja no tenía un acuerdo prenupcial, lo que puede conducir a una batalla por los bienes, incluida su mansión de 68 millones de dólares en Beverly Hills que pusieron a la venta

De acuerdo con TMZ, en la demanda la actriz afirmó que la fecha exacta en que ocurrió la ruptura fue el 26 de abril.

Supuestamente, en sus páginas, Jennifer López declara que el motivo de su divorcio con Ben Affleck son las “diferencias irreconciliables”.

Ella no explicó más, pero una fuente aseguró a People que los conflictos se debían a que tienen distinta manera de pensar sobre ser el foco de atención.

Por un lado, ella “necesita esa expresión”, pero su aún marido “simplemente no se siente cómodo” con eso, lo que “causa tensión en la relación”.

“Él es más introspectivo y reservado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fanáticos y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la convivencia diaria”, indicó el informante.

El propio actor de cine habló al respecto previamente, durante su aparición en el documental de la actriz, ‘The Greatest Love Story Never Told’, lanzado en febrero.

“Cuando volvimos a estar juntos le dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es un romance en las redes sociales’”, contó.

“Entonces, me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y comentaras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, admitió.