Revelan nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’, ahora con Chris Hemsworth

A una semana de confirmar que Steve Rogers regresará como Capitán América , ahora Marvel también anunció que Thor será parte de su nueva cinta, de la cual se tienen altas expectativas.

Marvel confirmó el regreso de Chris Hemsworth como Thor en el nuevo adelanto de Avengers: Doomsday . Mira aquí el nuevo adelanto de la esperada cinta de superhéroes, que tiene programado su estreno para el próximo año.

Hasta el momento lo más comentado en redes sociales es el look con el que Thor aparece en este breve adelanto, de apenas un minuto, pues lo podemos ver con el pelo corto, al igual que en Thor Ragnarok, señala milenio.com

Thor aparece rezando en medio del bosque a su padre; durante su oración le pide fuerza derrotar a un enemigo más.

“Padre...Toda mi vida he respondido a cada llamada...al honor, al deber, a la guerra. Pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué... un niño... Una vida intacta ante la tormenta. Préstame la fuerza de los Padres de Todos... para poder luchar una vez más. Derrota a un enemigo más y regresar a casa con ella. No como un guerrero, pero como calidez. Para enseñarle a no luchar pero quietud. El tipo que nunca conocí. Por favor Padre, escucha mis palabras”, es el dialogo de Thor en este tráiler.

La película, que promete ser el evento cinematográfico de la década, tiene su fecha de estreno pactada para el 18 de diciembre de 2026. Entre granjas, legado y multiversos, Marvel parece apostar por una idea clara: incluso los héroes más grandes tienen algo que perder.