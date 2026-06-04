Revelan participación de Penélope Cruz en ‘Toy Story 5’

El mundo de Toy Story está a punto de recibir a un personaje de lo más especial, y que seguro ilusionará a todos los fans de la saga en España. Penélope Cruz formará parte de la nueva entrega, Toy Story 5, que llega a los cines el próximo 17 de junio, y que contará con muchas más sorpresas, aunque quizá esta sea la mayor de todo su público. No en vano, se trata de la primera presencia española desde el famoso Buzz Lightyear español de la tercera entrega, y la segunda junto al Miguel Camino de la saga Cars, que estaba interpretado por Jon Molerio, detalla infobae.com

La actriz española dará vida a Flamenco, uno de los nuevos personajes de esta película. El personaje forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín, en la que también están los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny (Pizza con Gafas de Sol) y Bizarrap (Gnomo de Jardín), anunciados en los últimos días. La voz de la actriz estará presente en la versión en español para España y Latinoamérica, aunque se desconoce si el personaje será interpretado por otras actrices en el resto de versiones. Considerada una de las mejores actrices de España y, desde hace mucho tiempo, una de las grandes representantes del país en Hollywood, Cruz no había tenido hasta ahora una gran presencia en el mundo del doblaje.