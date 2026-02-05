Revelan posibles canciones que Bad Bunny cantará en el Super Bowl

El show del medio tiempo de Bad Bunny es uno de los momentos más esperados del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Levi’s Staidum. Hasta hoy, el listado de las canciones era el secreto mejor guardado, pues ha surgido en las redes sociales un video el cual parece haber dado una pista de los temas que cantará el intérprete boricua. El video fue grabado desde las inmediaciones del Levi’s Stadium, y ha empezado a hacerse viral en las redes, pues se cree que es parte del ensayo de Bad Bunny. El clip, de apenas unos segundos, fue captado desde un edificio ubicado en las cercanías del estadio.

A lo lejos se alcanza a escuchar el tema Baile Inolvidable, uno de los temas más populares del cantante, que forma parte de su disco Debí Tirar más Fotos. De hecho, esa canción aparecía entre el posible line up de Bad Bunny en las predicciones de los fans y las herramientas de Inteligencia Artificial, detalla hola.com Las reacciones por parte de los fans del cantante no se han hecho esperar. “¡Sí, Baile Inolvidable está confirmada”, “Que emoción, lloré cuando escuché Baile Inolvidable en su concierto en México, ahora en la tele cuando lo vea también voy a llorar”, “Obviamente tenía que estar esa canción”, “¡Estamos listos para el show de Benito!”, fueron algunas de los comentarios del video. En otro video compartido desde esa misma cuenta, se escucha la introducción de un tema, el cual ha dejado dudas entre los fans del Conejo Malo, pues no saben si es la versión salsa de Callaíta o la canción de Turista. Algunos usuarios han recurrido a las herramientas de Inteligencia Artificial como Chat GPT o Gemini para consultar qué canciones podría cantar Bad Bunny el próximo domingo en el medio tiempo del encuentro entre los New England Patriots y los Settle Seahawks. Desde hace semanas se han mencionado a los posibles invitados de Bad Bunny para su espectáculo del medio tiempo. En esta lista de posibles invitados se ha mencionado a Shakira y J Balvin. Cabe recordar que en el Super Bowl de 2020, la colombiana invitó a Bad Bunny cuando ella animó junto a JLo el Super Tazón de ese año.