Revelan primer adelanto de la docuserie sobre Tim Burton

El primer episodio de esta serie, que estará dividido en cuatro partes, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2024 y seguirá la vida y obra del director de películas como Batman, Beetlejuice, Eduardo Manostijeras o Pesadilla antes de Navidad, por mencionar algunas.

“Tim cuenta la historia de su vida a través de su filmografía, y el documental nos lleva en un viaje verdaderamente inspirador a través de décadas de historia cinematográfica, lleno de profundas reflexiones personales, pasiones y dificultades. ¡El reto es limitarlo a cuatro episodios!”, dijo Wood.

En el adelanto, personalidades como Christoph Waltz, Danny Elfman y Johnny Deep describen lo especial que es trabajar con un director como Burton, quien comenzó su carrera en 1971 y saltó a la fama en 1988 con la comedia oscura Beetlejuice protagonizada por Keaton, informó milenio.com.

Esta no es la primera vez que Wood se enfrenta a la historia de un director. El documentalista exploró en el pasado la obra de Quentin Tarantino en QT8: The First Eight y en 21 Years: Richard Linklater, se adentró en el universo del director de Before Sunrise .