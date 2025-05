Revelan primer avance de ‘IT: Bienvenidos a Derry’

El terror ha vuelto. HBO Max lanzó oficialmente el primer teaser de IT: Bienvenidos a Derry, la esperada precuela televisiva basada en el universo de Stephen King.

El avance ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, dejando en claro que Pennywise está listo para reclamar el miedo de una nueva generación.

La serie, cuyo título oficial es Welcome to Derry, expande la historia presentada en las películas It de 2017 y It: capítulo dos de 2019, ambas dirigidas por Andrés Muschietti, quien también es productor ejecutivo de esta nueva entrega junto a Bárbara Muschietti y Jason Fuchs.

De hecho, Andy dirige el episodio piloto , y su sello visual ya se nota en el teaser.

Ambientada en la década de 1960 , la historia explorará los orígenes del mal que habita en Derry y cómo ha influido en la historia del pueblo mucho antes del Club de los Perdedores.

Según lo que se percibe en el teaser, la narrativa incorporará elementos históricos y sociales que servirán como telón de fondo para los horrores sobrenaturales.