Revelan primer tráiler del live action de ‘He-Man: Los amos del universo’

Amazon MGM Studios lanzó oficialmente el primer tráiler de He-Man y Los amos del universo, la nueva adaptación cinematográfica en acción real de la clásica franquicia creada por Mattel en 1982. El avance ofrece el primer vistazo a Nicholas Galitzine como He-Man y a Jared Leto en el papel de Skeletor, marcando el regreso de esta historia a la gran pantalla después de casi 40 años del intento previo estrenado en 1987. La información presentada en esta nota proviene del tráiler oficial y de los materiales de prensa difundidos por Amazon MGM Studios y Mattel Films, compañías responsables del desarrollo y producción del proyecto. Hasta el momento, no se han reportado cambios oficiales en la trama, el reparto ni la fecha de estreno anunciada.

El lanzamiento del avance ha generado interés tanto entre seguidores históricos de la franquicia como entre nuevas audiencias, al presentar una reinterpretación que combina ciencia ficción, aventura y elementos contemporáneos, señala elimparcial.com De acuerdo con la sinopsis oficial, la película plantea un giro narrativo respecto a versiones anteriores. La historia inicia con el Príncipe Adam cuando tiene 10 años y se estrella en la Tierra a bordo de una nave espacial. El accidente lo separa de la Espada del Poder, el objeto que conecta su destino con el planeta Eternia. El tráiler muestra que Adam crece en la Tierra bajo el nombre de Adam Glenn, llevando una vida rutinaria en un entorno corporativo. Tras casi dos décadas, el protagonista recupera la espada, lo que activa su regreso a Eternia a través del espacio. Es en ese momento cuando asume su verdadero origen y su misión.

La trama se centra en la necesidad de Adam de enfrentar a Skeletor, quien amenaza su planeta natal. Para lograrlo, deberá comprender su pasado y transformarse en He-Man, “el hombre más poderoso del universo”, según la descripción oficial utilizada por el estudio. Este enfoque busca explicar el origen del personaje y su vínculo con la Tierra, un recurso narrativo que no había sido explorado de esta forma en versiones anteriores.

Jared Leto da vida al temible Skeletor.