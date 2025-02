$!Revelan primeras imágenes de ‘Avatar: Fire and Ash’

Ante el estreno de la anticipada tercera entrega de Avatar, de James Cameron, la cual llevará por título Avatar: Fire and Ash, se ha revelado una nueva imagen de la cinta que deja ver uno de los puntos clave de la nueva historia.

Avatar: Fire and Ash llegará a cines el próximo 19 de diciembre y contará con el regreso de Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver.

La primera entrega sigue a Jake Sully, un ex marine parapléjico que se infiltra en la cultura de los Na’vi, una especie indígena azul y humanoide, a través de un programa de avatares que le permite controlar un cuerpo Na’vi.

La saga es conocida por sus innovadores efectos visuales y su mensaje sobre la conservación del medio ambiente y el respeto por las culturas indígenas. “Avatar” fue un gran éxito comercial y crítico, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

La primera entrega logró una recaudación de más de 2 mil 923 millones de dólares a nivel mundial. La segunda entrega llamada Avatar: The Way of Water, tuvo una recaudación de mil 585 millones de dólares.