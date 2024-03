“A complete unknown”, la próxima biopic de Bob Dylan, ya empezó su filmación y se revelaron las primeras imágenes de su protagonista, el actor Timothée Chalamet, caracterizado como el músico estadounidense.

La cinta estará dirigida por James Mangold y llegará a cines en 2025.

Timothée Chalamet fue captado en el set de la película, en las calles de Nueva York, con un atuendo clásico de los años 60 mientras portaba una guitarra desgastada en su mano.

La cinta retoma la historia del joven Bob Dylan que revoluciona la escena de la música folk cuando conecta su guitarra eléctrica en el Festival Folk de Newport en 1965 y su ascenso como leyenda de la música.

Además de Chalamet, la película contará con la participación de otras figuras destacadas de la época, como Woody Guthrie, Joan Baez y Pete Seeger, quienes jugarán un papel importante en la trama y en la vida de Dylan durante esos años cruciales.

Además, Edward Norton se unió al elenco de la película como el cantante folk Seeger, reemplazando a Benedict Cumberbatch, quien se retiró debido a conflictos de programación.

Elle Fanning también protagonizará, interpretando al interés amoroso de Dylan, Sylvie Russo.

Bob Dylan, músico, cantautor, compositor y poeta estadounidense, es considerado una de las figuras más influyentes y prolíficas en la música popular de las últimas décadas, que ha explorado el folk, pop, rock, country, góspel y blues.

Gran parte de su trabajo más célebre data de la década de 1960, en la que se dio a conocer como cantautor de folk, con sus temas “Blowin in The Wind” y “A Hard Rain ‘s a- Gonna – Fall”, que cuentan con un importante contenido de protesta social.

A partir de 1965, empezó a componer música popular, lanzó su álbum Highway 61 Revisited, uno de los más influyentes del Siglo 20, con el que también consolidó su interés por el rock .

A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos por sus innumerables composiciones, interpretaciones y grabaciones como los premios Grammy, Globos de Oro, Premios de La Academia, su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville, entre muchos otros.

A esto se le suman sus incontables composiciones que han sido versionadas por importantes artistas internacionales que incluyen temas como “Knockin’ On heaven’s door”, interpretada por personajes como Eric Clapton, Avril Lavigne, U2, Guns ’N’ Roses; y “All Along The Watchtowe”, interpretada por Jimi Hendrix, entre muchos otros temas recordados hasta la fecha.

Recibió el Premio Nobel de Literatura por la Academia Sueca en 2016.