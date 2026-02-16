Revelan que el actor Kunal Nayyar paga cuentas médicas en secreto a través de donaciones anónimas

El actor Kunal Nayyar, reconocido a nivel mundial por interpretar a Raj Koothrappali en la serie “The Big Bang Theory”, se colocó en el centro de la conversación pública al viralizarse una historia que revela su participación constante en acciones de ayuda directa a personas desconocidas, principalmente a través de la plataforma GoFundMe, donde cubre gastos médicos de familias en situaciones críticas.

La información se conoció a partir de una entrevista concedida por el propio actor al medio británico The i Paper, y tomó alcance internacional tras ser retomada por la cuenta de noticias Pubity en la red social X. La publicación acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y abrió un debate sobre la filantropía silenciosa de figuras públicas.

Nayyar explicó que desde hace tiempo mantiene una rutina nocturna que describe como automática. Consiste en revisar campañas de recaudación de fondos, en especial aquellas relacionadas con gastos médicos urgentes, y realizar donaciones suficientes para cubrir la deuda completa, de acuerdo con elimparcial.com

El actor reconoció que prefiere hacerlo sin dejar rastro y sin informar a los beneficiarios sobre su identidad. En tono irónico, se describió como un “vigilante enmascarado”, expresión con la que explicó su intención de ayudar sin generar atención mediática ni reconocimiento personal.

De acuerdo con sus propias palabras, el objetivo es que la ayuda llegue de forma directa y sin intermediarios, evitando ceremonias públicas o anuncios oficiales que, desde su perspectiva, pueden desviar el foco del problema principal.