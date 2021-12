La cinta de superhéroes más esperada de este año se llama Spiderman: No Way Home y tiene una de las incógnitas mejor escondidas de los últimos años, y es que Sony Pictures y Marvel Studios llevaron a cabo la ardua tarea de juntar tres universos de la misma franquicia, pero de sagas diferentes, las cuales tienen a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland como protagonistas.

Sin embargo, sólo los villanos han sido confirmados (a reservas de Arenero y Lagarto de forma completamente oficial), mientras que los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire han permanecido como las grandes preguntas del elenco.

El crítico Peter Debruge de Variety se fue sin clemencia alguna por los fanáticos más ansiosos y reveló el dato en una crítica plagada por spoilers de la película, cuya premiere mundial se celebró el lunes 13 de diciembre y se estrena este 15 de diciembre en México.

¿Aparecen Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spiderman: No Way Home? De acuerdo con el artículo Revisión de ‘Spider-Man: No Way Home’: Tom Holland limpia las telarañas de una franquicia en expansión con Super-Batalla del Multiverso publicado por Variety, Andrew Garfield y Tobey Maguire sí aparecen en la cinta.

“Si los villanos pueden dar el salto dimensional, es lógico que otros Spider-Men también puedan, y efectivamente, primero Garfield y luego Maguire aparecen aparentemente al tanto del problema de infestación de villanos de Peter”, escribe el crítico, de acuerdo con milenio.com.