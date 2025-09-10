$!Revelan Taylor Swift y Travis Kelce, el lugar donde será su boda

Tras semanas de especulaciones, finalmente se reveló el lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar su esperada boda: la mansión costera de la cantante en Watch Hill, Rhode Island.
Según información publicada por Page Six, la pareja habría decidido llevar a cabo una ceremonia íntima durante el verano de 2026 en la propiedad que Taylor Swift compró en 2013 por 17.75 millones de dólares.
La residencia, ubicada en la localidad de Westerly, no solo es uno de los lugares favoritos de la artista, sino que también inspiró su canción The Last Great American Dynasty, incluida en el álbum Folklore.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)
Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)
La propiedad ha estado bajo una gran remodelación desde principios de 2025, con obras valuadas en 1.7 millones de dólares. Entre las renovaciones se incluyen una nueva ala, mejoras en la cocina, baños y espacios de entretenimiento, lo que ha sido interpretado por fuentes cercanas como una preparación para albergar el evento más importante en la vida de la pareja, señala quien.com
”Todo indica que quieren algo discreto, elegante y muy personal. Y no hay nada más íntimo que casarse en tu propia casa”, comentó una fuente al medio.
Incluso el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, se sumó al entusiasmo al publicar en redes sociales. “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas en el mundo... solo digo.”
El comentario fue como una confirmación indirecta del evento en el estado, generando ya un fuerte interés turístico y mediático sobre la región costera de Watch Hill.
Aunque ambos son figuras públicas de gran popularidad , todo apunta a que la pareja busca alejarse de los reflectores en este momento especial.
Fuentes cercanas aseguran que la ceremonia será “íntima, privada y sin espectáculo”, limitada a un círculo cerrado de amigos y familiares. También se ha filtrado que Swift estaría ansiosa por comenzar una familia tan pronto como finalice la gira The Eras Tour.