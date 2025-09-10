$!Revelan Taylor Swift y Travis Kelce, el lugar donde será su boda

Tras semanas de especulaciones, finalmente se reveló el lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar su esperada boda: la mansión costera de la cantante en Watch Hill, Rhode Island. Según información publicada por Page Six, la pareja habría decidido llevar a cabo una ceremonia íntima durante el verano de 2026 en la propiedad que Taylor Swift compró en 2013 por 17.75 millones de dólares. La residencia, ubicada en la localidad de Westerly, no solo es uno de los lugares favoritos de la artista, sino que también inspiró su canción The Last Great American Dynasty, incluida en el álbum Folklore.

La propiedad ha estado bajo una gran remodelación desde principios de 2025, con obras valuadas en 1.7 millones de dólares. Entre las renovaciones se incluyen una nueva ala, mejoras en la cocina, baños y espacios de entretenimiento, lo que ha sido interpretado por fuentes cercanas como una preparación para albergar el evento más importante en la vida de la pareja, señala quien.com ”Todo indica que quieren algo discreto, elegante y muy personal. Y no hay nada más íntimo que casarse en tu propia casa”, comentó una fuente al medio.