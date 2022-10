$!Revelan testamento de Fernando del Solar: así repartió sus bienes

Por otro lado, Ingrid Coronado aseguró que el dinero de las cuentas bancarias del argentino con sus ahorros y las ganancias de la venta de otros inmuebles, no formaron parte del testamento. Y que, contrario a lo que pueda pensarse, ese dinero no lo heredarán sus hijos al no haberlo dejado explícitamente marcado en el testamento.

Mientras que Anna Martínez Ferro, su última esposa, fue nombrada la albacea del testamento, así como la heredera de otro departamento ubicado en la alcaldía de Benito Juárez.

Según información de msn.com el menaje y pertenencias de otro departamento ubicado en Periférico Sur, también fue destinado a Ferro, mientras que el departamento ubicado en Cuernavaca y en el que vivió los últimos años el presentador, forma parte de un fideicomiso a nombre de sus hijos Luciano y Paolo, por lo que al faltar Fernando del Solar sería Ingrid Coronado la persona dueña de dicha propiedad, aunque confirmó que Anna Ferro vive ahí de manera ilegal.

Iniciará un proceso legal

“No había tenido ni la energía, ni el tiempo, ni las ganas de iniciar un juicio, había una noticia reciente de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron y cuando había muerto a los 15 días no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, eso me imagino que lo va a tener que regresar”, confirmando que iniciará un proceso legal para solicitar que le devuelva el departamento tal y como estaba antes.