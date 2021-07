Revelan tráiler de ‘House of Gucci’

A través de redes sociales se revelaron las primeras imágenes de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons en la película “House of Gucci”, cinta de Ridley Scott que narra la historia del asesinato de quien fuera el jefe de la firma de lujo, Maurizio Gucci, en 1995.

En el filme, Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la ex mujer de Maurizio Gucci, interpretado por Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en Milán, un crimen por el que Reggiani pasó dieciocho años en prisión.

Fue en marzo cuando Gaga y al actor de “Girls” fueron captados grabando escenas del filme en varios puntos de Milán, como los aledaños de la Universidad Statale o la céntrica via Montenapoleone, el distrito de la alta costura y el lujo de la ciudad italiana.

Fueron los propios actores quienes compartieron en sus redes sociales una foto de ambos en lo que parece una pista de esquí de Gressoney, en plenos Alpes, en la región italiana de Valle de Aosta.

Durante el rodaje se pudo apreciar a la cantante de “Rain on me” vestida con un traje de encaje blanco y con el pelo castaño, acompañada por Driver, con americana y camisa informal a cuadros azules, en lo que parece una fiesta en un concurrido jardín con piscina a orillas del lago.

Este será el segundo papel como protagonista en el cine de Gaga tras “A star is born” (2019), con la que ganó el Óscar a la mejor canción original, y ya ha actuado en cintas como “Machete Kills” (2013) o en la saga televisiva “American Horror Story”.

La cinta está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden.

“House of Gucci”, llegará a las salas de cine el 24 de noviembre y hasta el momento, el avance ha superado más de 1 millón 700 mil visualizaciones en Twitter.