Revelan tráiler de la película 'Freaky Tales' protagonizada por Pedro Pascal

El famoso actor chileno, Pedro Pascal, es uno de los artistas que se han convertido en la cara de Hollywood en los últimos años, pues éste ha logrado pertenecer a grandes franquicias como Juego de Tronos, Star Wars, The Last of Us, Los 4 Fantásticos y ahora, encabeza una nueva película de comedia y aventura.

La película ha intentado mantenerse lo más oculta posible, pues no fue hasta que se liberó éste adelanto, que se dio a conocer el nuevo proyecto; Sin embargo, durante el Festival de Cine de Sundance de 2024, se liberó lo que pareciera ser una breve sinopsis de lo que acontecerá en la misma.

Según se ha visto, la película contaría con una clasificación R, que quiere decir que solo mayores de edad podrán tener la oportunidad de ver en las salas de cine, esto derivado de la violencia explícita que se mostró en el adelanto.

De igual manera, la historia estaría ambientada en la década de 1980, donde se conectarán cuatro historias diferentes que, a pesar de no tener nada que ver, si tienen una relación entre sí.

La cinta seguirá la vida de un hombre que busca venganza, una estrella de la NBA que se desvive por estar en el deporte, un grupo de adolescentes que se enfrenta a un grupo de nazis y algunos raperos que desean ser un ícono en el mundo de la música.