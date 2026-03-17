Revelan tráiler del documental ‘BTS: El regreso’ y adelanto del video de ‘Swim’

Netflix presentó el tráiler de “BTS El regreso”, documental que narra el esperado regreso de la banda surcoreana de K-Pop BTS durante la grabación de su quinto álbum de estudio, Arirang.
La documental ofrece un acceso al detrás de cámaras, mientras el grupo prepara el lanzar su nuevo trabajo discográfico, tras casi tres años de ausencia, mientras los integrantes de la banda llevaban a cabo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
El documental fue dirigido por el aclamado Bao Nguyen y la producción de This Machine y HYBE, y de acuerdo con Netflix, ofrece un acceso al viaje lleno de dudas, risas y redescubrimientos de los siete integrantes de BTS: RM, Suga, Jungkook, V, JHope, Jin y Jimin, en el estudio para crear nueva música y preparar su esperado regreso.
“BTS: El Regreso se estrenará tras la presentación en vivo de BTS en Netflix, “BTS, The Comeback Live Arirang”, que será el sábado 21, a las 4:00 horas de Sinaloa.
Lanzan teaser de Swim
Otro lanzamiento de BTS, fue el primer teaser del videoclip de “Swim”, la canción principal del nuevo disco que lleva por nombre Arirang, que se lanzará completo el 20 de marzo.
En el avance se ve a una mujer que corre por los pasillos de un museo, deteniéndose a observar maquetas de barcos. Mientras tanto, suena una melodía instrumental que evoca un ambiente melancólico y agridulce.