Revelan tráiler del documental ‘BTS: El regreso’ y adelanto del video de ‘Swim’

Netflix presentó el tráiler de “BTS El regreso”, documental que narra el esperado regreso de la banda surcoreana de K-Pop BTS durante la grabación de su quinto álbum de estudio, Arirang.

La documental ofrece un acceso al detrás de cámaras, mientras el grupo prepara el lanzar su nuevo trabajo discográfico, tras casi tres años de ausencia, mientras los integrantes de la banda llevaban a cabo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El documental fue dirigido por el aclamado Bao Nguyen y la producción de This Machine y HYBE, y de acuerdo con Netflix, ofrece un acceso al viaje lleno de dudas, risas y redescubrimientos de los siete integrantes de BTS: RM, Suga, Jungkook, V, JHope, Jin y Jimin, en el estudio para crear nueva música y preparar su esperado regreso.