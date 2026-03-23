Revelan tráiler del live action de Moana con La Roca como Maui

La magia de Moana regresará a la pantalla grande con su esperada versión live action, el próximo 10 de julio. Disney lanzó el primer tráiler oficial del proyecto y confirmó su estreno en México solo en cines. El adelanto, de más de dos minutos, ofrece un vistazo a la ambiciosa adaptación que busca trasladar con fidelidad la esencia de la cinta original. Las imágenes destacan paisajes espectaculares, la presencia del océano como eje narrativo y una recreación visual que respeta los momentos más icónicos del filme animado.

Dwayne Johnson aparece en el papel del semidiós Maui. El actor retoma el personaje al que dio voz en la versión animada, ahora con una caracterización que incluye melena rizada, tatuajes en movimiento y su vínculo con el mar, lo que refuerza la conexión con el material original. El tráiler también muestra a Moana (Catherine Lagaʻaia) en su emblemático viaje más allá del arrecife, punto clave en el desarrollo de la historia. La isla de Motunui cobra protagonismo dentro de la narrativa visual, lo que confirma la intención de mantener intacta la esencia que convirtió a la película en un fenómeno global. La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en teatro con Hamilton. El elenco lo completan John Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como su madre y Rena Owen en el papel de la abuela Tala. En la producción participan figuras clave como el propio Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quien regresa para encargarse de la música. El compositor retoma temas emblemáticos como “How Far I’ll Go”, canción que obtuvo una nominación al Oscar en 2017 y que forma parte del adelanto.