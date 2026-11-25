El adelanto, revelado por los estudios, ofrece al público una visión detallada de la próxima aventura, que promete estar llena de dinosaurios y lava. La historia llevará a Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck, Scrat y al resto de la manada a explorar rincones del traicionero Mundo Perdido.

Un nuevo tráiler y póster de la esperada película La Era de Hielo: Mundo de Lava fueron revelados, dando un adelanto de su aventura prehistórica. El filme, con nuevas voces en su elenco, estrenará en cines el 28 de enero de 2027, expandiendo el universo de la icónica manada.

Esta entrega continúa la popular franquicia animada que ha cautivado a audiencias globales con las desventuras de su manada prehistórica. Desde su inicio, la saga ha explorado diversos escenarios y desafíos, consolidándose como un referente del cine familiar animado.

La producción informó que nuevos actores de voz se unen al elenco de la versión en inglés. Ashley Park interpretará a Zee, mientras que Josh Peck dará vida a Eddie y Vincent Tong a Crash. Adam DeVine encarnará a Julian, Coco Jones a Morita, Kari Wahlgren al Bebé Scrat y Dee Bradley Baker al Scratsaurio. Chris Wedge regresa como Scrat.

Los estudios detallaron que los actores Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah y Simon Pegg retoman sus roles de voz en inglés para Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck, respectivamente. La producción destacó la inclusión del Bebé Scrat y el Scratsaurio junto al obsesionado Scrat.

La dirección de La Era de Hielo: Mundo de Lava está a cargo de John Donkin, quien previamente dirigió La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck. Lori Forte, productora de las películas La Era de Hielo y La Era del Hielo: Choque de Mundos, también participa en esta nueva entrega, según confirmó la producción.

La Era de Hielo: Mundo de Lava se estrenará exclusivamente en cines el 28 de enero de 2027, comunicaron los realizadores.