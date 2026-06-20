Revive Eden Muñoz el huapango con ‘La Magia de Conectar’

Edén Muñoz vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de “La Magia de Conectar”, sencillo con el que marca su esperado regreso al huapango y reafirma su capacidad para reinventarse dentro de la música regional mexicana.

Disponible desde este 18 de junio en todas las plataformas digitales y YouTube, la nueva propuesta del cantante sinaloense combina el sonido tradicional del huapango con una producción contemporánea que resalta su faceta como compositor, intérprete y productor.

Reconocido por convertir experiencias cotidianas en canciones que conectan con miles de personas, Muñoz presenta un tema cargado de optimismo, ritmo y romanticismo.

La canción celebra ese momento especial en el que dos personas coinciden en el instante preciso de sus vidas, cuando ambas han alcanzado madurez emocional y plenitud personal.

Con una letra que aborda el llamado “milagro de coincidir”, la canción se perfila como una de las favoritas para dedicar entre parejas, gracias a un mensaje que habla de encuentros destinados y segundas oportunidades.

Además de su propuesta musical, el sencillo ha destacado por el fenómeno generado en redes sociales incluso antes de su estreno oficial.La expectativa comenzó a crecer luego de que el artista compartiera un lyric video grabado desde una moto de agua durante un atardecer, imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

La respuesta fue inmediata: en menos de 24 horas, la publicación registró alrededor de 79 mil reacciones en TikTok y más de 44 mil en Instagram, cifras que reflejan el interés del público por escuchar la versión completa del tema.

El impacto orgánico de la campaña confirma una vez más el fuerte vínculo que Edén Muñoz mantiene con su audiencia, una conexión que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de su carrera.

Con “La Magia de Conectar”, el exlíder de Calibre 50 no solo suma un nuevo éxito a su catálogo, sino que también rescata la esencia festiva y bailable del huapango para acercarla a nuevas generaciones, consolidándose como una de las figuras más influyentes y versátiles de la escena regional mexicana actual.