Revive Netflix un clásico ‘La Casa en La Pradera’

Convertida en los años 70 en un fenómeno mundial tras reunir hasta 17 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, La casa de la pradera aparece ahora en Netflix. Una nueva adaptación que recupera la historia de la familia Ingalls con un reparto renovado y tramas que incorporan, de manera novedosa, a la comunidad indígena osage. Michael Landon y Melissa Gilbert convirtieron a Charles Ingalls y a su hija Laura, quien cuenta la historia de la familia en el Oeste americano, en personajes icónicos para millones de espectadores de todo el mundo.

Basada en la saga autobiográfica que publicó Laura Ingalls a modo de novelas cortas, La casa de la pradera (Little House on the Prairie), en inglés) se convirtió en una de las producciones familiares más influyentes de la televisión estadounidense, detalla hoy.com.do Con un éxito arrollador, se emitieron nueve temporadas, con un total de 204 episodios, y se mantuvo en antena durante 11 años, hasta 1983. Después, la historia se completó con cuatro películas para televisión, para deleite de sus fans, en las que el reparto actoral repitió prácticamente en su totalidad.