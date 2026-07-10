Revive Netflix un clásico ‘La Casa en La Pradera’

Convertida en los años 70 en un fenómeno mundial tras reunir hasta 17 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, La casa de la pradera aparece ahora en Netflix.
Una nueva adaptación que recupera la historia de la familia Ingalls con un reparto renovado y tramas que incorporan, de manera novedosa, a la comunidad indígena osage.
Michael Landon y Melissa Gilbert convirtieron a Charles Ingalls y a su hija Laura, quien cuenta la historia de la familia en el Oeste americano, en personajes icónicos para millones de espectadores de todo el mundo.
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Basada en la saga autobiográfica que publicó Laura Ingalls a modo de novelas cortas, La casa de la pradera (Little House on the Prairie), en inglés) se convirtió en una de las producciones familiares más influyentes de la televisión estadounidense, detalla hoy.com.do
Con un éxito arrollador, se emitieron nueve temporadas, con un total de 204 episodios, y se mantuvo en antena durante 11 años, hasta 1983. Después, la historia se completó con cuatro películas para televisión, para deleite de sus fans, en las que el reparto actoral repitió prácticamente en su totalidad.
Ahora, a más de cuarenta años después, se convierte en una nueva producción de Netflix y en una apuesta por recuperar la nostalgia y revisar una historia en la que se incluyen nuevos puntos de vista.
La casa de la pradera, cuenta las aventuras y situaciones de los Ingalls en el contexto histórico de finales del siglo XIX, cuando las familias estadounidenses construían una nueva vida en el Medio Oeste rural compartiendo territorio con las comunidades indígenas de la zona.
Las tensiones y conflictos que generaba esta convivencia se obviaron en la serie televisiva original; ahora, Netflix las incorpora al relato.
Lo que no cambia es el carácter amable y optimista de la historia. La casa de la pradera vuelve para dar calidez tanto a los espectadores nostálgicos como a los nuevos que se dejen envolver por esta historia familiar, ahora con nuevos rostros.
La protagonista de esta historia, Laura Ingalls, cuenta las vivencias de su familia desde los recuerdos de su infancia. Así lo hizo en la saga autobiográfica del mismo título y, posteriormente, fue interpretada por la inolvidable Melissa Gilbert. Esta vez el rol es de la pequeña Alise Halsey.
En tanto el valiente y cariñoso padre Charles Ingalls, que encarnó Michael Landon, en esta nueva etapa es encarnado por el actor australiano Luke Bracey, en un protagónico que probablemente le consolide de manera definitiva en la industria del entretenimiento por la entidad que supone.
Y finalmente, Willa Dunn como la repelente Nellie Oleson, y Crosby Fitzgerald en el papel de Caroline Ingalls, la madre.