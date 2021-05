Reviven José Luis Perales y Carlos Rivera ‘Un velero llamado libertad’

En el adelanto se ve al intérprete originario de Tlaxcala, junto al cantautor de 76 años, cantando juntos desde un estudio de grabación. Este es el primer sencillo de esta producción, del que poco a poco se irán revelando los nombre de los homenajeados.

“Gracias Maestro! Cantar contigo es más que un sueño cumplido. Viajemos juntos en tu velero hasta el corazón de la gente”, agradeció Carlos Rivera a Perales en Instagram.

“Por fin les vamos a poder contar en qué hemos estado trabajando todos estos meses, es un proyecto que realmente me llena el alma, me llena el corazón, me llena de alegría y que ya quería compartírselos, es un proyecto que creo que para mi carrera va hacer histórico”, explicó Rivera hace un par de días, cuando anunció el proyecto.

Otro de los detalles que se saben es que el productor Julio Reyes Copello, quien ha trabajado con grandes estrellas como Jennifer López, Marc Anthony, Christina Aguilera o Alejandro Sanz y ha sido ganador de premios Grammy, forma parte de la producción de este proyecto “Leyendas”.