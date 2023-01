$!Rey Carlos III impone una única condición a Harry para poder revelar sus memorias

La única condición que el rey Carlos III impuso al príncipe Harry para revelar algunos secretos de la Familia Real en sus memorias es no mencionar a Camilla Parker, esto con el fin de no manchar su imagen de reina consorte ya que, el príncipe Harry no sólo planea dar a conocer los malos tratos que sufrió durante su matrimonio con Meghan Markel, sino también los duros encuentros que tuvo su madre, Diana de Gales con los integrantes de la Corona, involucrando a la ex periodista.

Cabe mencionar que también se especula que el príncipe Harry planea dejar en la mala posición a su hermano William y a su esposa Kate Middleton, por lo que fuentes internacionales afirman que tanto el rey Carlos III como su equipo de trabajo, están listos para recibir todas las críticas derivadas del libro del duque de Sussex, rumorando que el soberano ya está preparando la expulsión de su hijo menor de la Familia Real.