Ricardo Arjona da un probadita de su álbum ‘Negro’

"Allá afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío, este espacio que no color y tampoco perdona como tiene el tiempo. Cuando creí que estaba listo una pandemia detuvo el tiempo, hoy, no podría entregar el proyecto que terminé hace más de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros ", dijo mostrando escenas de los instantes en los que se envió a escribir en su estudio.

Además el cantautor anunció que se avecina una nueva gira que se llamará Blanco y negro, con la que visitará ciudades como Italia, España, Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra.

Por último, hace unos días, Ricardo compartió un video donde se muestra tocando la guitarra y cantando desde el metro de Nueva York, haciéndose pasar por un artista callejero, sin embargo, dice que no le fue bien, y que “Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito ”.