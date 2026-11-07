Ricardo Arjona sorprende al cantar en las calles de Mérida

A unas horas de comenzar su gira por México, Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores al ofrecer una interpretación musical en plena vía pública de Mérida, Yucatán, donde su presencia reunió a decenas de personas que no dejaron pasar la oportunidad de verlo de cerca.

El cantautor guatemalteco llegó al Parque San Juan, en el Centro Histórico de la capital yucateca, donde acompañado de músicos tomó la guitarra y comenzó a interpretar una de sus canciones, ante la mirada de transeúntes y admiradores que rápidamente sacaron sus teléfonos para grabar el momento.

La aparición inesperada provocó muestras de sorpresa y emoción entre los presentes, quienes se acercaron para disfrutar de la música y reconocer al intérprete de temas como “Historia de Taxi”, “El Problema” y “Fuiste Tú”.

De acuerdo con Infobae, el propio cantante compartió un video de esta experiencia en sus redes sociales, donde explicó que la idea era acercarse a sus seguidores antes de su presentación en la ciudad.

La visita también tuvo un significado especial para Arjona, quien recordó que Mérida fue la primera ciudad mexicana que conoció cuando era joven y que desde entonces conserva un cariño particular por el País.

“Esta gira por México simbólicamente empieza aquí, con algunos años más y con más ganas que nunca”, escribió el artista en su publicación, en la que también expresó su intención de convivir con sus admiradores.

El encuentro callejero sirvió como antesala de su regreso a los escenarios mexicanos, pues este sábado 7 de noviembre ofrecerá el primero de sus conciertos en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida.

Además, el cantante compartió en sus redes sociales el anuncio de sold out para su presentación en Mérida, confirmando que los boletos para este concierto se agotaron.

Con esta presentación comenzará su recorrido por México, donde tiene programadas distintas fechas que concluirán en diciembre en la Ciudad de México.