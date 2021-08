Ricardo Arjona toca en el metro de Nueva York y nadie lo reconoce

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, comentó en su red social.

A pesar de no haber tenido el éxito deseado en la ciudad, sus seguidores comentaron en su publicación que sí lo hubieran reconocido, o el deseo de la oportunidad de verlo o vivir esta situación de encontrarlo en el transporte público.