Ricardo Yocupicio, de Banda El Recodo, pide ayuda para localizar a su sobrino

El cantante Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo, solicitó apoyo público mediante sus redes sociales para localizar a su sobrino, luego de que se emitiera una Alerta Amber en Sonora, Estado de donde es originario el artista y donde reside el menor.

De acuerdo con la información compartida por el propio cantante, el niño identificado como Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años de edad, fue sustraído de su domicilio el pasado 30 de abril en Hermosillo, Sonora, presuntamente por su madre.

A través de sus redes sociales, Ricardo denunció además que su hermano, padre del menor desaparecido, también habría sido víctima de violencia de género, al considerar que no recibió la atención adecuada por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora debido a que es el padre del menor y no la madre.

Este jueves, el cantante volvió a difundir la ficha de búsqueda y la Alerta Amber emitida por la Comisión de Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, con el objetivo de ampliar la difusión del caso y solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar al menor.

Hasta el momento, todo apunta a que se trata de un conflicto relacionado con la custodia entre los padres; sin embargo, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el caso.