Rick Astley graba ‘Never gonna give you up’ 35 años después

El cantante británico Rick Astley recreó su éxito Never gonna give you up, 35 años después, con el que se habría posicionado en el número 1 en más de 25 países en la década de los 80.

El tema fue publicada en 1987 por la discográfica RCA records y fue parte de las primeras canciones con las que el cantante debutó en el mundo artístico.

Para recordar, en el video el cantante baila en diferentes locaciones mientras atrás un grupo de bailarines acompaña el pegajoso ritmo, sin embargo, en el nuevo material, el mismo cuerpo de baile interpretó a unos vendedores de seguros.