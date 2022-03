Ricky Martin dedica su concierto a todas las mujeres en su día

Ricky Martin arrancó en México su gira de concierto del Movimiento Tour, donde dedicó su primer show a la lucha de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Yo celebro a la mujer todos los días del año, pero hoy estoy aquí luchando por ellas. Hoy se lucha por la mujer en todos los países. ¿Estamos de acuerdo si o no? Este show está dedicado para ti, para la que está presente, para la que no lo está y para la que ya no está con nosotros”, detalló el intérprete.