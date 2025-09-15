$!Ricky Martin pone en venta su mansión en Estados Unidos

Ricky Martin está vendiendo su lujosa residencia en Nueva York. Tras su presentación en los premios Video Music Awards de MTV, el astro puertorriqueño de 53 años busca comprador para su mansión.

El cantante está pidiendo 6.45 millones por su casa en el Upper East Side. El precio original por el que intentó vender la misma residencia hace una década fue 8.4 millones, reporta The New York Post.

El padre de los gemelos Matteo y Valentino, de 17 años, de Lucía, de 6 años y Renn, de 5, compró esta majestuosa casa de cuatro habitaciones en Nueva York en el 2012 por la cantidad de 5.9 millones.