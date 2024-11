Rifan guitarra firmada por Taylor Swift en pro de fundación protectora de animales

En su evento anual Piano for Paws , los asistentes tendrán la oportunidad de ganar una guitarra acústica firmada por la icónica cantante de música country Taylor Swift. Este objeto de colección promete atraer tanto a fanáticos de la música como a aquellos comprometidos con el bienestar animal.

El evento Piano for Paws se llevará a cabo en el Polish Falcon Club del estado de Michigan, Estados Unidos, con una presentación de pianos enfrentados que promete una noche de música y entretenimiento, detalla infobae.com

La rifa de la guitarra tiene un costo de 25 dólares cada boleto o cinco por 100 dólares. Además, la organización asegura que el premio podrá ser enviado al ganador, sin importar su ubicación.

“¡Gana una guitarra acústica autografiada por Taylor Swift! ¡Esta es tu oportunidad de tener una guitarra acústica de 38 pulgadas única en su tipo firmada por la única e inigualable Taylor Swift!. El afortunado ganador será sorteado durante nuestro evento Piano for Paws el 27 de noviembre. La venta de entradas online cierra el 26 de noviembre, pero podrás adquirir tus entradas de último momento en el evento. ¿No puedes asistir en persona? No te preocupes: no necesitas estar presente para ganar y estaremos encantados de enviarte esta preciada guitarra a cualquier parte de los Estados Unidos sin cargo adicional”, recita la página web oficial de Big Lake Humane Society.

No todas las historias relacionadas con guitarras firmadas por Taylor Swift tienen finales felices. Durante una subasta organizada por la Ellis County Wild Game Dinner en Waxahachie, Texas, en septiembre, una guitarra firmada por la artista se convirtió en el centro de una controversia.