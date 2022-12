A siete meses de haberse convertido en mamá, Rihanna compartió las imágenes de quien desde entonces, es su máxima inspiración y motivación para seguir adelante.

Se trata de su hijo, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. La cantante mostró por primera vez la cara de su bebé al público, a través de un vídeo que publicó en su cuenta oficial de Tiktok.

El bebé fue captado por su mamá mientras viajaba a bordo del coche y hacía diversos gestos y sonidos, de acuerdo con quien.com.

Rihanna es una de las estrellas musicales más reconocidas y queridas a nivel mundial, razones por las que todo lo referente a su vida tanto personal como profesional, se convierte en interés de todos fans, de ahí que el clip ha logrado miles de reproducciones a las pocas horas.

Fue el pasado 13 de mayo cuando Rihanna y A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su primer hijo, pero fue hasta noviembre pasado que compartieron detalles sobre su bebé.

Rihanna actuará en el medio tiempo de Super Bowl 2023

Durante su paso por la alfombra roja por el estreno de Savage X Fenty Show Vol. 4, la intérprete de‘Where have you been compartió cuál es su parte favorita de la maternidad hasta ahora.