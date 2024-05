La gimnasta mexicana Alexa Moreno fue honrada con una muñeca Barbie, junto a otras ocho deportistas, como parte de un proyecto que anunció la reconocida empresa de juguetes Mattel.

“Estoy bastante emocionada. Es un honor el ser elegida para formar parte de este proyecto. Es una marca muy importante, pero el proyecto también tiene colaboraciones con personas asombrosas y admirables, por lo que formar parte de este círculo es sorprendente para mí”.

“Es muy bonito que reconozcan el trabajo que he hecho y realmente agradezco mucho esa parte. Es un poco difícil de creer e incluso no dimensiono el lugar en donde me encuentro en ciertas situaciones, y ésta es una de ellas, pero es bonito, yo misma debería reconocer un poquito más lo que he hecho hasta el día de hoy. Por lo tanto, esto me hace voltear un poco atrás hacia los logros que he tenido y los resultados que he obtenido en mi carrera personal y deportiva”, resaltó la mexicana.