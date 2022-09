Me sacaron del Tenampa, Me caíste del cielo, El columpio, Me caí de la nube, Lágrimas de mi barrio, Te vas Ángel mío, Idos de la mente, y Botellitas, son los temas que conforman esta nueva producción que lleva por nombre Recordando a Cornelio Reyna.

Con esta producción El Mimoso, y Cornelio D. Reyna dejan inmortalizada su gran admiración para el cantante y el gran legado musical que dejó. El material está bajo el sello de Music VIP, de Evert Gutiérrez e Isael Gutiérrez.