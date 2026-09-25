$!Rinde homenaje Julión Álvarez al mariachi con su nuevo EP ‘Ranchero de Corazón’

Julión Álvarez, conocido como el Rey de la Taquilla, lanzó desde Guadalajara su nuevo EP titulado Ranchero de Corazón. Este proyecto de mariachi marca un giro en su carrera y es su segundo álbum bajo el sello Copar Music. El proyecto celebra la música de mariachi, un género pendiente para el artista que conecta con sus raíces familiares en Guadalajara. El EP, de cuatro canciones, ofrece una propuesta emotiva con arreglos tradicionales.

A lo largo de su trayectoria, Julión Álvarez ha logrado hitos importantes. En 2025, agotó tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Ese mismo año fue incluido en la lista editorial de Billboard de Los 75 Mejores Artistas de la Música Regional Mexicana. “Siempre disfruté tener mariachi en algunas presentaciones, hasta que, por fin, hace algunos años me puse el traje de charro y pedí consejos a mis compañeros sobre cómo portarlo correctamente”, expresó Julión Álvarez en entrevista con Billboard. “El mariachi es sagrado para mí y ahora, con mi familia aquí y mis hijas nacidas en esta ciudad, este proyecto tiene un significado aún más especial”, añadió. Alfonso de la Cruz Pecas, uno de sus colaboradores por dieciséis años y autor de dos temas del EP, señaló que “Nos tomó tiempo animarnos, pero quisimos hacerlo bien, con mucho respeto”. Comentó que el público marcará el rumbo y la dirección del proyecto, sugiriendo más música ranchera. Ranchero de Corazón fue producido por Julión Álvarez. Las composiciones son de Alfonso de la Cruz Pecas, colaborador por dieciséis años, Hansen Flores y César Estrada Moreno.