Rinde homenaje Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez en su funeral

El regional mexicano y la música popular colombiana atraviesan días de duelo tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.
A través de un video en su cuenta de Instagram, se puede observar como el cantante sinaloense aparece llorando, vestido de negro, frente a la caja donde descansa el cuerpo de Yeison Jiménez, interpretando el tema Mi último deseo, acompañado de la banda.
“Gracias Colombia por ayudarme a cantarle esta canción a @yeison_jimenez #MiUltimoDeseo”, escribió en la publicación ‘El Flaco’.
A seis días del fallecimiento, Luis Ángel “El Flaco” regresó a México luego de asistir al funeral en Colombia y compartió, en el programa Hoy.
Se trata de un compromiso directo con la familia del cantante colombiano para que su música continúe sonando y encuentre espacio entre el público mexicano, señala elimparcial.com
Durante su estancia en Bogotá, “El Flaco” acompañó a la familia de Yeison Jiménez en las exequias. Ahí, según relató, hizo una promesa concreta a la hermana del artista: incluir una canción de Jiménez en cada disco que publique a partir de ahora. La intención es clara: contribuir a que el legado del colombiano no se detenga y cruce fronteras.
El cantante mexicano explicó que este gesto busca responder a uno de los mayores anhelos de Yeison, quien aspiraba a consolidar su presencia en México. La reacción de la familia, dijo, confirmó que la promesa tenía sentido para ellos y representaba una forma de continuidad artística.
Yeison Jiménez tenía 34 años y se encontraba en un momento clave de su trayectoria. Días antes de su muerte, se presentó en el estadio El Campín de Bogotá, un recinto que Luis Ángel comparó, por su significado, con el Estadio Azteca. Ese concierto representó un punto alto en su carrera dentro de Colombia.
El accidente aéreo que terminó con su vida también cobró la de su mánager, productor, fotógrafo, asistente y el piloto. La noticia impactó a la industria musical en ambos países y dejó en pausa proyectos que apuntaban a una mayor proyección internacional.
La promesa hecha por Luis Ángel tiene un carácter continuo. No se trata de un tributo aislado, sino de una decisión sostenida en el tiempo. Cada nuevo álbum incluirá una interpretación de una canción de Yeison Jiménez.
Con ello, el cantante busca que nuevas audiencias conozcan su obra y que su nombre permanezca presente en la conversación musical. Para el público, esto significa que la música del colombiano tendrá una vía constante de difusión en México, integrada de forma natural en la discografía de un intérprete con amplia presencia en el regional mexicano.