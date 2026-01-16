Rinde homenaje Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez en su funeral

El regional mexicano y la música popular colombiana atraviesan días de duelo tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. A través de un video en su cuenta de Instagram, se puede observar como el cantante sinaloense aparece llorando, vestido de negro, frente a la caja donde descansa el cuerpo de Yeison Jiménez, interpretando el tema Mi último deseo, acompañado de la banda. “Gracias Colombia por ayudarme a cantarle esta canción a @yeison_jimenez #MiUltimoDeseo”, escribió en la publicación ‘El Flaco’.

A seis días del fallecimiento, Luis Ángel “El Flaco” regresó a México luego de asistir al funeral en Colombia y compartió, en el programa Hoy. Se trata de un compromiso directo con la familia del cantante colombiano para que su música continúe sonando y encuentre espacio entre el público mexicano, señala elimparcial.com Durante su estancia en Bogotá, “El Flaco” acompañó a la familia de Yeison Jiménez en las exequias. Ahí, según relató, hizo una promesa concreta a la hermana del artista: incluir una canción de Jiménez en cada disco que publique a partir de ahora. La intención es clara: contribuir a que el legado del colombiano no se detenga y cruce fronteras.