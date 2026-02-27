Rinde homenaje Majo Aguilar a Juan Gabriel con una versión de ‘Así Fue’

Estos logros la consolidan como una figura influyente dentro de la escena actual, capaz de llevar la herencia de la música mexicana hacia nuevas generaciones.

El estreno de este sencillo se produce en un contexto de reconocimientos para Majo Aguilar, quien recientemente obtuvo el premio como Artista Femenina del Año – Música Mexicana en los Premio Lo Nuestro 2026 y el galardón a Mejor Combinación Femenina por su colaboración en Brujería junto a Yuridia.

La cantante mexicana, reconocida por su sensibilidad y su capacidad de conectar con el público, rinde tributo al legendario compositor a través de una interpretación que fusiona el mariachi tradicional con matices contemporáneos.

Majo Aguilar reafirma su posición en la música mexicana con el lanzamiento de una versión renovada y emotiva de Así Fue , uno de los temas más emblemáticos de Juan Gabriel.

La versión de Así Fue que presenta Majo Aguilar se distingue por el respeto al sentimiento original de la canción, al mismo tiempo que aporta una perspectiva fresca.

La artista utiliza la sonoridad del mariachi moderno para transmitir el peso emocional del amor perdido y la aceptación, elementos centrales del tema compuesto por Juan Gabriel, señala vanguardia.com

Su interpretación vocal, cargada de matices, permite que cada estrofa adquiera una relevancia renovada, sin alejarse del mensaje universal de la pieza.

El acompañamiento musical respeta la tradición mexicana, pero introduce arreglos que suman profundidad a la experiencia auditiva.

Cada instrumento tiene un papel definido en la construcción de una atmósfera íntima y poderosa, lo que refuerza la conexión con el público y mantiene vigente la obra de Juan Gabriel entre diferentes generaciones.

El lanzamiento incluye un video musical donde Majo Aguilar aparece sobre el escenario, vestida de gala junto a un mariachi que la acompaña con precisión. La escenografía, marcada por cortinas blancas y una luz natural tenue, crea un ambiente atemporal que potencia la carga emocional de la interpretación.

En varios momentos, los integrantes del mariachi levantan sus sombreros mientras el sonido de la trompeta destaca con un solo que domina la escena, aportando un momento de intensidad que se suma al clímax de la canción. La edición refuerza el dramatismo y contribuye a que la versión de Majo Aguilar quede marcada como un homenaje genuino y personal.

Cabe recordar que recientemente Majo anunció su primer concierto en el Auditorio Nacional, un escenario emblemático de la Ciudad de México. Su aporte no solo preserva la tradición de la música mexicana, sino que la proyecta hacia el futuro con una propuesta original y actual.