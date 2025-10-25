Rinde Max Peraza homenaje a Joan Sebastian, con nueva versión de ‘Sentimental’

El cantante sinaloense Max Peraza presentó una emotiva versión del tema Sentimental, honrando la memoria y legado del poeta del pueblo, Joan Sebastian. Max Peraza volvió a sorprender a su público con el lanzamiento de este tema cargado de emoción y respeto por las raíces de la música mexicana. Fue este 24 de octubre cuando Max lanzó este clásico tema, interpretado por Joan Sebastian, brindando una interpretación íntima y profunda, con el que Max logra capturar la esencia romántica y nostálgica de la canción, al mismo tiempo que imprime su sello vocal característico, haciendo de este cocer un homenaje digno del llamado “Poeta del pueblo”.

”Interpretar Sentimental, es una forma de honrar su música, su sentimiento y su legado. Es una canción que siempre me ha tocado el corazón del cantante, esperando conecte con el público como lo hizo en su momento con tantos”, señaló Peraza. La producción mantiene un enfoque acústico y elegante, resaltando la lírica melancólica que ha convertido a esta canción en un himno del amor y nostalgia.

Este lanzamiento forma parte de un proyecto especial que Max ha preparado con mucho cariño, acompañado de un videoclip oficial quebusca reflejar la intimidad del tema y la sensibilidad artística de Max Peraza. Max Peraza, oriundo de Mazatlán, es un talentoso cantante y compositor que ha ganado reconocimiento en la escena musical por su estilo único y su poderosa voz. Característico por su fuerza y constancia. Llevando en la sangre el gusto por la música, comenzó su carrera a los 18 años en una banda local El Huizache, para después incorporarse a La 5ta Banda y posteriormente a la Banda La Reyna donde se desprendió el afamado tema El Tamarindo, pero fue hasta el año 2006 en el que Max da un gran paso en su carrera y lo invitan a formar parte como vocalista de la “Banda Rancho Viejo” donde dura más de seis años.