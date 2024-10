Con Amor Eterno, Natanael Cano no solo demuestra su profundo amor por la cultura mexicana, sino que también le presenta a sus fans una nueva versión del clásico mexicano con la que podrán recordar a sus seres queridos que trascendieron durante las celebraciones del Día de los Muertos.

“Esta es una de esas rolas que se quedan en tu memoria por siempre, me trae muchos recuerdos de mi niñez. Llevaba un rato queriendo grabar esta rola y rendirle homenaje al gran JuanGa y mis otros ídolos como Ariel Camacho. Me gusta que coincida con el Día de los Muertos porque siento que muchos se van a identificar con la canción, porque todos tenemos seres queridos que se han ido a la otra vida”, comentó Cano.

El tema fue compuesto por Juan Gabriel y popularizado por la legendaria cantante española Rocío Dúrcal en 1984. Según el “Divo de Juárez”, la canción habla del profundo dolor que sintió al recibir la noticia de la muerte de su madre mientras él estaba de gira. La pena la convirtió en canción y nació Amor Eterno.

El éxito ha trascendido barreras y es una de las canciones en español más reconocidas a nivel mundial. En 2024, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó en su Registro Nacional de Grabaciones.

El tema llega tres semanas después de que Cano celebrará su primera nominación a los Latin Grammy. El conocido padre de los corridos tumbados se disputa el gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Nata Montana.

El álbum lleva más de 7.3 billones de reproducciones hasta hoy. También, Cano es finalista en los Billboard Latin Music Awards 2024 en las categorías Regional Mexican Artist of the Year, Solo, y Regional Mexican Album of the Year.

Natanael continua sembrando victorias en este 2024, conquistando charts y estableciendo récords de taquilla. En agosto, el artista multiplatino rompió un récord de asistencia en México durante su concierto en San Luis Potosí, logrando reunir a más de 310 mil personas en la Feria Nacional Potosina.

Días antes, consiguió un sold-out histórico en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (anteriormente conocido como el Foro Sol). Allí, cautivó a más de 65 mil asistentes con una presentación de casi tres horas. Además, se convirtió en el primer artista de corridos tumbados en transmitir un concierto totalmente en vivo a través de Disney+, rompiendo récords de audiencia.