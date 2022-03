$!Rinde Shakira homenaje a Gerard Piqué tras lograr 600 partidos en su carrera

Por ello, la cantante colombiana no dudó en rendir un homenaje al padre de sus niños tras un nuevo éxito en su vida. “600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Tus logros no tienen precedente alguno”, continuó. “La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”.