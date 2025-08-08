Rinde tributo Belinda a Molotov con nueva versión de ‘Frijolero’

La estrella nominada al Latin Grammy, Belinda, y Snow Tha Product presentan una colaboración inesperada con su nueva versión de Frijolero, uno de los himnos más icónicos del rock en español. Su versión reinventa la legendaria canción de protesta en un momento en que su mensaje es más urgente que nunca. Originalmente lanzado por la pionera banda Molotov, Frijolero sigue siendo uno de los temas más representativos del grupo, un comentario sin filtros ni complejos sobre las fronteras y los prejuicios. Esta nueva interpretación marca el primer sencillo del próximo álbum tributo titulado Somos Frijoleros, una celebración del legado de tres décadas de Molotov como una de las bandas más influyentes y con mayor carga política de Latinoamérica.

El proyecto presentará nuevas versiones de las canciones más icónicas de Molotov, interpretadas por algunas de las voces más emocionantes de la nueva ola musical mexicana. Con lanzamiento previsto para finales de este año, Somos Frijoleros promete una serie de colaboraciones inesperadas y emocionantes que honran el impacto de la banda y conectan su mensaje con una nueva generación. Belinda lanzó recientemente su quinto álbum de estudio, Indomita, una audaz fusión de pop y música mexicana, incluido en la lista de Rolling Stone 15 Latin Albums We Can’t Wait to Hear in 2025. El proyecto debutó en el top 10 del chart Top Albums Global Debut de Spotify, consolidando su posición como una artista en su mejor momento y sin límites de género. Sus cuatro álbumes anteriores han ingresado al listado Top Latin Albums de Billboard, con ocho canciones entrando al chart de Hot Latin Songs. En 2024, marcó su regreso como solista con el lanzamiento de Cactus, su primer sencillo bajo Warner Music México. Su colaboración con Natanael Cano, 300 Noches, alcanzó el puesto #3 en Spotify México, entró al Global 200 de Billboard y fue nombrada una de las mejores canciones latinas de 2024 por la misma publicación.

