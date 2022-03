Eduardo España fue el encargado de dedicar las últimas palabras: “Mendigo nariz de mosco, es que no vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel... Vuela alto Benito, vuela alto. Octavio siempre serás nuestro Benito”, expresó el actor.

La actriz Ana Bertha Espín quien es Lorena Rivers, la mamá de Benito dentro de la serie: “Hijo, estaba esperando tu llamada, ya saben los vecinos y todos quieren desearte buena suerte... yo también te amo, no te lo pude decir la última vez pero te amo mi amor”, mencionó la actriz entre lágrimas.

César Bono no se quedó atrás y como el popular cineasta que vive de sus recuerdos en películas, Frankie Rivers, le mencionó su cariño: “Benito hijo, sí ya sé que no querías ser actor, ni querías disfrazarte ni escuchar mis guiones, ay como que me perdonas condenado chamaco... yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre. Mírate ahora hijo, eres una gran estrella”, agregó el actor en la escena donde fingen hablar por teléfono con Octavio Ocaña.

Otros personajes se sumaron dedicando breves líneas en su despedida, siendo las de Mayrín Villanueva (Silvita) otra de las más aplaudidas: “Benito, vamos a pensar mucho en ti, en ese niño que vimos crecer con tanto amor y que siempre nos arrancaba una sonrisa”.

Luis interpretado por Dario Ripoll se sumó: “Sí el bipolar, el pelonchas... mira solo quería decirte que naciste con ángel y ahora ese ángel le salieron alas”, dijo.

Pablo Valentín y Macaria dieron toque de humor a su mensaje.

“Mi cabeza de papita adobada, ya nada va a ser lo mismo sin ti, ahora con quién voy a jugar. Ya nos haces falta a todos, también a Rambo”, mencionó el personaje de Pedro Mediana para rematar el de Magdalena López Pérez: “Benito a nombre de la prestigiosa y acaudalada familia... siempre te vamos a llevar en el corazón”.