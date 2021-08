Rinden homenaje a Celso Piña, a dos años de su muerte

El también llamado “Rebelde del Acordeón” murió el 21 de agosto de 2019 a los 66 años, víctima de un infarto, luego de haber sido trasladado a un hospital ubicado en el centro de Monterrey para un chequeo médico.

Tres días después de su fallecimiento se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el Santuario de Guadalupe en la Colonia Independencia, para después ser llevado al lugar donde nació y creció, al Cerro de la Campana, mismo lugar donde tocó en sus inicios junto a su grupo La Ronda Bogotá.

El artista fue considerado el máximo exponente de la música vallenata en México, especialmente en el norte del País y un embajador del género que rompió fronteras con el sonido de su acordeón.

A dos años de su partida, los encargados del proyecto, los hermanos Rube, Lalo y Enrique Piña, lanzaron el tema con motivo de celebrar el segundo aniversario luctuoso de Celso Piña, quien fuera líder de la agrupación.

“Esa canción ya la teníamos, solo había grabado Celso la voz, Lalo el bajo y Danielito el acordeón. Y el tema ahí se quedó, pero ahora en el 2021 decidimos retomarla para vestir bien la canción con el resto de instrumentos para lanzarla ahora en su aniversario”, comentó Rubén Piña, hermano del fallecido cantante.

Después de la partida del “El rebelde del acordeón”, “La Ronda” estuvo en pausa ya que desconocían su futuro, pero fue gracias a Rube quien tomó la batuta y siguió con el deseo de su líder: crear uno de los grupos musicales más influyentes en la industria.

El tema remasterizado, fue publicado en redes sociales desde el pasado miércoles y para muchos fue un deleite escuchar la voz de Piña.

La familia del artista quedó muy satisfecha con el trabajo plasmado en el tema musical de cumbia que ellos llaman ‘con calidad de Celso’.

“Yo viendo el video en mi casa y ves a Celso en el video; gozando y bailando, sientes que no se ha ido. Piensas que no ha pasado nada, que sigue aquí con nosotros, pero la verdad parece que no cae el 20 todavía”, comentó Daniel Peña quien toca el acordeón en la Ronda, “Celso siempre van a vivir en nuestros corazones”.

Celso Piña fue pionero y uno de los principales exponentes en la composición e interpretación de música colombiana como cumbia colombiana y vallenato en Monterrey y su posterior expansión al norte de México y el sur de los Estados Unidos.

Toca para García Márquez

El 2 de septiembre de 2004, Celso Piña hizo bailar al Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, cuando el periodista y escritor colombiano asistió en Monterrey a una cena que ofreció el empresario Lorenzo Zambrano en el Museo Marco.