Rinden homenaje a Robert De Niro en el Festival de Cannes

“Gracias Leo por estar aquí conmigo y por mí”, dijo De Niro, que recordó que la primera vez que participó en el Festival de Cannes fue en 1973 con Mean Streets (Malas calles) y la última 50 años más tarde con Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), también de Marty, como él llama al director Martin Scorsese.

“El legado de De Niro no es solo los papeles que ha interpretado, también cómo ha tratado los personajes como una transformación, todos lo admiran. No ha sido otro gran actor, ha sido el actor”, afirmó DiCaprio.

Reconoció que su vida cambió cuando con solo 15 años se cruzó con De Niro en This Boy’s Life (Vida de este chico (1993).

“Bob no dice muchas cosas, pero cuando habla lo escuchamos, ya sea sobre la familia o los amigos, de su compromiso con la democracia o su apoyo al cine. Está ahí, presente”, dijo DiCaprio.

Parte de su mensaje de agradecimiento, De Niro lanzó una fuerte crítica contra el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, por los recortes presupuestales que ha hecho el mandatario contra el cine, algo que consideró inaceptable.