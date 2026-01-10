Rinden homenaje a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren en los Globos de Oro

Sarah Jessica Parker fue distinguida con el premio Carol Burnett de los Globos de Oro, por sus excepcionales logros en la industria televisiva.

Presentada por su esposo, Matthew Broderick, en la ceremonia previa a la central de la entrega de premios, que se llevarán a cabo este domingo 11, en Los Ángeles, a partir de las 17:00 horas, Helen Mirren se integró al selecto grupo de leyendas del cine al recibir el premio Cecil B. DeMille.

Broderick sugirió que si ella le hubiera hecho caso, esto quizás no habría sucedido. “¿De verdad quieres hacer televisión?”, recordó el actor que le preguntó a Parker cuando le presentaron el guion para el papel que marcaría su carrera como Carrie Bradshaw en Sex and the City en la década de 1990. Ella terminaría ganando seis Globos de Oro y premios Emmy. Al aceptar el premio, Parker dijo: “Ha sido un privilegio y un sueño poder llamarme actriz”.

“El premio DeMille me fue descrito como un reconocimiento a la carrera”, dijo Mirren desde el escenario. “Pero yo prefiero verlo como una vida vivida, una vida sobrevivida, una vida disfrutada, una vida sudada y, con suerte, una vida que sigue adelante. Y dada esa esperanza, prefiero pensar en esto como una reflexión continua de mi carrera en vez de una elegía”.

Harrison Ford, quien ganó el premio DeMille en 2002, entregó la edición de este año a Helen Mirren, su coprotagonista en La costa Mosquito de 1985 y en la actual 1923. Se refirió a ella como “una presencia indiscutible en pantalla que aporta a cada escena un compromiso poderoso con la narrativa y el personaje. Y cuando se pone en modo ruda total, es impresionante de ver”.